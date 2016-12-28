Ижевск. Удмуртия. В народе считали, что с 28 декабря день начинает удлиняться. Как пишет Astromeridian, с этого дня устанавливалась морозная погода.

В церкви 28 декабря почитается память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке на территории Кольского полуострова. В миру носил имя Митрофан и родился в семье священника на территории Новгородской земли. Предание гласит, что однажды Трифон услышал голос, который повелел ему следовать на Север. Так Трифон и попал на Кольский полуостров, где стал жить около реки Печенга, проповедуя Евангелие саамам. Там же он построил храм и основал монастырь в честь Святой Троицы. В этой же обители Митрофан впоследствии принял постриг, получив имя Трифон, а также был рукоположен в иеромонахи. Через некоторое время Трифон становится игуменом монастыря. На Руси Трифон почитается как покровитель моряков, и именно ему молятся в случае опасности.

В народе говорили: «На Трифона и птица в лесу замерзает».

Люди говорили о том, что 28 декабря день становится длиннее, поскольку на землю поступают солнечные лучи, и очень важно было помочь им справиться с зимней стужей. Для этого утром 28 декабря выносили на улицу горячие угли и высыпали их на снег, чтобы испугать злых духов.

Народные приметы на 28 декабря:

1. Каким будет 28 декабря, таким будет и весь март месяц.

2. Если утром 28 декабря стоит мороз, а к вечеру наблюдается резкое потепление – главные холода еще впереди.

3. Заря сопровождается красной радугой в небе – будут морозы.

4. Синицы утром 28 декабря громко чирикают – совсем скоро наступят морозные дни.

5. Кошка утром стремится найти теплое место – будет сильный мороз.

6. Северный ветер дует 28 декабря – ожидай похолодания.

7. Ветер разносит сухой снег – будет засуха летом.

8. Малоснежный и морозный день предвещает богатый урожай.

9. Глубокие сугробы – примета к тому, что будет теплое лето без изнуряющей жары.