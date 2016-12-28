Ижевск. Удмуртия. Минприроды Удмуртии объявило конкурс селфи на Экотроне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ледяной Экотрон располагается на центральной площади Ижевска - напротив театра оперы и балета Удмуртии. Его спинку венчает раскинувшая ажурные крылья красавица-сова. Она символизирует всех редких краснокнижных птиц и других редких видов фауны, обитающих на территории нашей республики. Поэтому ледяной трон не обыкновенный, а экологический», - говорится в сообщении.

Экотрон является подарком от Ижевска и Минприроды для жителей и гостей столицы нашей республики в честь наступающего года экологии и особо охраняемых природных территорий.

Уже в первый день нового года министерство запустит конкурс, который продлится до 15 января.

«В период с 1 по 15 января сфотографируйся на Экотроне, выложи фото на стене своей страницы в социальной сети «ВКтонтакте» с хэштэгом #годэкологии2017, набери максимальное количество лайков», - уточняют в Минприроды.

Победители конкурса получат подарки от регионального министерства, оформленные в тематике наступающего года экологии.