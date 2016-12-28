Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» на домашнем льду обыграли «Динамо» из Балашихи. На три результативные атаки «сталеваров» гости ответили одним взятием ворот.

Уже в первом периоде подопечные Сергея Душкина обозначили свое преимущество. На 6-й минуте Денис Иванов с передачи Григория Глебова открыл счет в матче, а за полторы минуты до перерыва Никита Панасенко удвоил преимущество клуба из столицы Удмуртии. Ассистировал ему Андрей Ногин.

Во втором периоде Владимир Королев забил третью шайбу «сталеваров». В оставшееся время в составе бело-голубых отличился лишь Клим Костин. В итоге, 3:1 – победа «Ижстали».

«Я бы хотел в первую очередь поблагодарить болельщиков. У нас результат не очень хорошие, но они приходят и поддерживают. Это очень важно для команды, эта поддержка очень важна. Я скажу так, что мы и те матчи играли не хуже, абсолютно не хуже, просто нас не хватало в концовке. Это все понимали и сегодня поменяли именно в концовке рисунок, отдали сопернику пространство, что принесло результат», - прокомментировал итоги игры рулевой «сталеваров» Сергей Душкин.

После 35 игр в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги «Ижсталь» располагается на 17-м месте. В активе ижевчан 52 очка.