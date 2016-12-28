Ижевск. Удмуртия. Глазовские полицейские возбудили уголовное дело после обнаружения 2 тыс. бутылок с контрафактным алкоголем. Об этом журналистам рассказала прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Удмуртии Гульшат Шаймухаметова.

«В связи с массовыми отравлениями граждан в Иркутске, в том числе и со смертельным исходом, прокуратура Удмуртии проанализировала ситуацию на территории Удмуртии. В том числе, с летальными исходами. Согласно данным Роспотребнадзора в 2016 году на территории региона более 500 граждан отравились спиртосодержащей алкогольной продукцией, что на 15 процентов меньше, чем в прошлом году», - сказала Шаймухаметова.

По ее словам, несмотря на общее снижение отравившихся число людей, погибших от употребления метанола (технически спирт непредназначенный для потребления – прим. ред.) выросло с 15 до 21.

«В связи с этим прокурор Удмуртии дал поручение о проверке соблюдения законодательства об обороте спиртосодержащей алкогольной продукции. Эти вопросы находятся на постоянном контроле руководства прокуратуры», - пояснила прокурор отдела по надзору за производством дознания.

Гульшат Шаймухаметова также отметила, что в 2016 году выявили 23 факта нарушения правил оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции.

«Последним пример - сотрудники глазовского отдела полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий изъяли более 2 тыс. бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции после чего возбудили уголовное дело», - заключила Шаймухаметова.