Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, жители Удмуртии. До Нового года всего четыре дня! Сегодня в республике облачно и тепло, температура воздуха днем составит -3...-8°С. На дорогах снежные заносы, накат. Берегите себя и читайте свежие новости.

Три тысячи должников Удмуртии отработали свои штрафы и алименты на 5,7 млн рублей, убирая города и строя снежные городки. Как пишет портал «Ижлайф», злостные неплательщики привели в порядок несколько гектаров территории Парка космонавтов. А в Алнашах должники уже второй год строят снежный городок на центральной площади. Они также залили каток и построили горку.

В зоопарке Удмуртии появился новый питомец. Пятилетнего белого медведя зовут Айон, его нашла на острове Врангеля специальная команда «Медвежий патруль». Как медведь оказался в Ижевске, рассказали журналисты телекомпании ГТРК «Удмуртия».

Новый питомец появился в зоопарке Удмуртии

В Ижевске представили итоги народного голосования за самые «убитые» дороги города. Всего проголосовало больше 10 тысяч автомобилистов. В народном голосовании было 68 дорог. Самыми нуждающимися в ремонте горожане считают улицу 9 января, Областную и проспект Калашникова.

«Согласование титульного списка будет весной. Нужно еще учитывать предписания ГИБДД и другие списки, на основании которых и определяются участки, подлежащие ремонту. Но по опыту прошлых лет могу сказать, что большинство дорог, за которые проголосовали сами автомобилисты, попадают в титул», - рассказал «КП-Ижевск» член общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Саботаров.

«Удмуртская правда» сообщает, что единовременную денежную выплату в размере 5 тыс рублей пенсионеры Удмуртии смогут получить во второй половине января 2017 года. Выплаты начнутся с 13 и продолжатся до 26 января.

Массовый новогодний забег пройдет в Воткинске 1 января, пишет Votkinsk.Net. Желающих пробежаться в первое утро года приглашают к 9.00 к ДК «Юбилейный». Маршрут забега: ДК «Юбилейный» - ул. Мира - центр - ул. Пролетарская - ул. Пермяка - ул. Королева - ул. 1 Мая - ул. Серова - березовский мост - набережная - ДК «Юбилейный».

В обзоре использованы материалы: izh.kp.ru, udmtv.ru, izhlife.ru, votkinsk.net, udmpravda.ru