Ижевск. Удмуртия. 2 тыс полицейских будут обеспечивать порядок в Удмуртии во время новогодних праздников. Как сообщает пресс-служба МВД, об этом рассказал заместитель начальника полиции республиканского МВД Сергей Козлов.

Всего в период праздников по 8 января 2017 года на территории региона пройдет более 1,5 тыс. праздничных мероприятий, в которых ожидается участие около 200 тыс. человек.

В новогоднюю ночь на территории республики запланировано проведение свыше 150 массовых мероприятий, в которых примет участие около 40 тыс. граждан.

В ночь с 6 на 7 января 2016 года в храмах, церквях и молитвенных домах удмуртских епархиальных управлений Русской православной церкви Московского патриархата пройдут богослужения, шествия и обряды, посвященные празднованию Рождества Христова.

«В праздничных мероприятиях ожидается участие около 30 тыс. человек. 7 января 2017 года пройдут праздничные рождественские гуляния», - уточнили в пресс-службе.

Также непосредственно в новогоднюю ночь для охраны правопорядка на территории республики будет задействовано около 600 сотрудников ОВД, УФСВНГ и военнослужащих войск нацгвардии.