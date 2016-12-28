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Умерла исполнительница роли принцессы Леи Керри Фишер

Актрисе было 60 лет.

Умерла исполнительница роли принцессы Леи Керри Фишер
Фото:tuningpp.com
смерть, Голливуд, Звездные войны., голливудские звезды


08:58

Лос-Анжелес. США.  В Голливуде умерла актриса Керри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны". Ей было 60 лет.

Как сообщает издание Hollywood Reporter, актриса скончалась от сердечного приступа.

«Билли Лоерд (дочь актрисы) подтверждает, что ее любимая мать Керри Фишер скончалась сегодня утром»,  — рассказал журналу представитель семьи Саймон Холс.

Ранее стало известно, что Фишер подключили к аппарату искусственного дыхания.

У 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился.

Позднее брат актрисы Тодд Фишер рассказал, что состояние его сестры стабилизировалось.

 

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