Ижевск. Удмуртия. Расписание городских маршрутов изменится в Ижевске в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

«31 декабря городские маршруты ИПОПАТ будут работать по расписанию воскресенья», - пишет пресс-служба компании.

Также в ИПОПАТ уточняют, что с 1 января пассажиры могут ориентироваться на расписание воскресного дня, но до обеда интервалы движения будут больше обычных.

«Также обращаем внимание, что 1 января 2017 года маршруты №6 и 36 осуществлять движение не будут», - пишет ИПОПАТ.

С подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте перевозчика.