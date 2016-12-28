Москва. Россия. Эксперты расшифровали запись с речевого бортового самописца с разбившегося самолета Минобороны Ту-154, поднятого со дна Черного моря. Пленка, фиксировавшая разговоры в кабине, не была повреждена.

Как сообщает Life, один из пилотов выкрикнул перед катастрофой «Закрылки! Командир, падаем!». После этого запись обрывается.

После расшифровки первого черного ящика следствие еще больше склоняется к версии ошибки в пилотировании. Из аудиозаписи очевидно, что на борту произошла нештатная ситуация, пишут "Известия".

Во вторник из воды были подняты все три черных ящика Ту-154. По данным источника, второй самописец Ту-154, параметрический, пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил, когда начнется его расшифровка, неизвестно.