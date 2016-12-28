Стамбул. Турция. Судебные слушания по делу 29 бывших офицеров турецкой полиции, обвиняемых в попытке военного переворота, начались в Турции. Попытка свержения власти, напомним, произошла в стане 15 июля 2016 года.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информагентство Anadolu, большинство офицеров было арестовано за неподчинение приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана защищать резиденцию главы государства в Стамбуле. Если их вина будет доказана, 21 обвиняемому будет грозить пожизненное заключение, а оставшимся восьми — до 15 лет тюрьмы.

В течение полугода в Турции проходили массовые задержания и аресты, связанные с попыткой переворота. Как сообщило МВД Турции, лишь за прошлую неделю в стране были задержаны 1096 и арестованы 426 подозреваемых в связях с движением оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (он, как считают власти Турции, был главным вдохновителем участников путча). Всего же с 15 июля в Турции было арестовано около 41 тыс. человек.