Камбарка. Удмуртия. Удмуртия. Жителя Удмуртии оштрафовали на 100 тыс рублей за дачу взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Камбарский районный суд установил, что мужчина 6 февраля 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в служебном автомобиле сотрудников ГИБДД хотел дать взятку сотруднику 5 тыс. рублей з уклонение от административной ответственности.

Однако, сотрудник Госавтоинспекции не принял взятку, а преступные действий были пресечены сотрудниками полиции.