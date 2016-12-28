Москва. Россия. Новый бронетанковый холдинг создает корпорация «Ростех». Он будет образован на базе предприятия «Уралвагонзавод».

Как пишет "Коммерсант", назван вероятный гендиректор, им может стать замглавы Минпромторга России Александр Потапов.

«Сейчас ведется отбор потенциальных кандидатов, но в качестве наиболее вероятного… называется заместитель главы Минпромторга Александр Потапов», – цитирует «Коммерсант» источники, близкие к правительству.

Ранее компания вошла в состав «Ростеха», 100% акций «Уралвагонзавода» были переданы госкорпорации в качестве имущественного взноса. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.