Пекин. Китай. Китайское национальное космическое управление сообщило об успешном запуске ракеты «Long March-2D» с двумя спутниками зондирования Земли «Гаоцзин-1» на борту.

Как сообщает агентство Синьхуа, запуск был произведен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Спутники будут использоваться исключительно в мирных целях - для проведения экспериментов и зондирования поверхности Земли, подчеркнули в космическом управлении. «Гаоцзин-1» смогут передавать изображения с высоким разрешением.

Китайские ученые также сообщили, что в 2017 году состоится запуск еще двух аппаратов проекта «Гаоцзин-1».