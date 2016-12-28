Ижевск. Удмуртия. В Ижевске создадут детский технопарк на базе республиканского центра детского и молодежного инновационного творчества. Как сообщила корреспонденту информационного агентства «Сусанин» директор центра информатизации и оценки качества образования Наталья Медведева, откроют образовательный центр уже 1 сентября 2017 года.

Она также уточнила, что общая стоимость финансирования проекта пока не известна – ее определят в январе будущего года.

«Общая стоимость не известна. Мы заявлялись на 50 млн – софинансирование от федералов, из бюджета региона – 8,5 млн. Частные инвестиции там тоже есть в рамках проекта ГЧП, там по графику они вкладываются», - сказала Наталья Медведева.

Список регионов, которые в 2017 году получат субсидии на создание детских технопарков объявили на сайте агентства стратегических инициатив России, в него вошли 17 субъектов страны, в том числе и Удмуртия: Воронежская, Московская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Тамбовская, Тюменская, Ярославская области, республики Башкортостан, Дагестан, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Удмуртия, Хакасия и Ставропольский край.

На сайте ведомства также уточняется, что в создание новых площадок все 17 субъектов-победителей должны вложить 30% средств, а 20% - обеспечат частные компании. Общая сумма вложений на создание детских технопарков в 2017 года составит более 2,5 млрд рублей.

Наша справка: детские технопарки «Кванториум» - площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Ребята осваивают перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.