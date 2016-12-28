Волгоград. Волгоградская область. Бездомный мужчина устроил бассейн в подвале многоэтажки в Волгограде. Он наслаждался водными процедурами три дня, пока его не забрали полицейские.

Как сообщает портал Volga-Day.ru, жильцы дома по улице Копецкого в Волгограде вызвали медиков. Они сообщили, что в подвале прорвало трубу с кипятком и бездомный, который находился там, кричит несколько дней и мог получить серьезные ожоги.

Прибыв на место, медики обнаружили, что подвал полностью затоплен, а в нем плещется мужчина. Попытки выманить пловца на улицу и забрать его в больницу к успеху не привели. Бомж покидать место заплыва не желал, выкрикивая "карамба!" и спасаясь вплавь. По его словам, он является моряком, капитаном 3-го ранга.

Медикам и жильцам пришлось вызывать полицейских, которые и завершили водные процедуры.