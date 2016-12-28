Ижевск. Удмуртия. В Ижевске зарегистрировали массовую рассылку сообщений мошенников якобы от представителей банка в соцсети «Вайбер». Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Ижевску, пик атак на абонентов «Мегафона» зафиксировали во вторник, 27 декабря.

Пострадавшим на телефон приходило сообщение с номера 900 и логотипом «Сбербанка». В тексте сообщения злоумышленники указывали, что с карты произошло списание определенной сумы и номера для справки.

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«Испуганные жители Удмуртии незамедлительно звонили по указанным номерам, где все проходило по стандартной схеме: спрашивали CVV код, просили продиктовать номера карты и паролей, которые придут по СМС. Зная эти данные, не только мошенники, но и любой другой человек, может получить доступ к вашему личному кабинету «Сбербанка», - сказали в ведомстве.

В полиции также уточнили, что на данный момент заявлений о мошенничестве пока не поступало.

Управление МВД России по Ижевску предупреждает: если в отношении вас совершится аналогичное преступление – незамедлительно сообщите в полицию по номеру 02 или 102 (со всех мобильных).

Ни в коем случае никому не сообщайте номер своей банковской карты, пароль CVV код. Кроме того, для уточнения ситуации, всегда можно позвонить в «Сбербанк» - правильные и официальные номера банка размещены на обратном обороте карты.