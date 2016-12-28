Ижевск. Удмуртия. Контролеры Балезинского, Игринского, Дебесского, Кезского, Красногорского, Юкаменского, Ярского, Вавожского, Селтинского, Сюмсинского, Увинского, Шарканского, Алнашского, Каракулинского, Камбарского, Воткинского, Завьяловского, Ижевского района электрических сетей ПО ЦЭС и Центрального района электрических сетей ПО ГЭС филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в декабре 2016 года прошли учебу и приступили к работе по снятию показаний приборов учета с помощью усовершенствованных терминалов сбора данных.

Напомним, суть проекта филиала «Удмуртэнерго» «Мобильный энергоучет» в онлайновом наполнении базы данных при снятии показаний электросчетчиков с помощью мобильных терминалов. Качественный сбор показаний приборов учета электроэнергии обеспечивается благодаря специальным устройствам, похожим на смартфоны. Контролеры считывают штрих-коды с электросчетчиков, устанавливают связь с базой данных учета электроэнергии и передают показания.

В развитие проекта специалисты Удмуртэнерго под руководством начальника управления учета электроэнергии Евгения Бусыгина и программиста Романа Галкина, в сотрудничестве с Ижевским государственным техническим университетом (ИжГТУ) разработали алгоритмы привязки координат энергообъектов к глобальной геопозиционной системе. Новая разработка облегчает управление энергообъектами компании, позволяет поддерживать актуальную базу данных в режиме он-лайн, отслеживать перемещения терминалов и оперативно управлять списком их заданий, а также фактически исключает возможность использования рабочего времени контролерами в личных целях. Кроме этого, авторы проекта «обучили» программу распознавать фотографии, сделанные контролерами для автоматической проверки достоверности внесенных данных.

«Сегодня у нас осталось семь районов электрических сетей, специалисты которых еще не прошли обучение по работе с новыми терминалами. Включить их в процесс мы планируем до конца января 2017 года. Весь следующий год мы будем контролировать и совершенствовать систему автоматизированного контроля исполнения заданий. Уверены, это позволит нам перейти на качественно новый уровень формирования полезного отпуска и поиска потерь в филиале», - сказал начальник управления учета электроэнергии филиала «Удмуртэнерго» Евгений Бусыгин.