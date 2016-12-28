Вашингтон. США. Спецслужбы и полиция США готовятся к массовым протестам по всей стране в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Times.

Американские спецслужбы считают предстоящую операцию одной из самых сложных в современной истории страны. Ожидается, что на улицы выйдут не только противники Трампа, но и его сторонники, число которых может дойти до миллиона человек.

Издание отмечает, что американское общество после выборов президента по-прежнему разделено. Обеспечением безопасности 20 января будут заниматься сразу три десятка ведомств, которые уже готовятся к наплыву протестующих. Чиновники отмечают, что протесты, по всей видимости, окажут существенное давление на аппарат безопасности, который и без того серьезно загружен.