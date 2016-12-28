Ижевск. Удмуртия. Мужчина, которого во вторник, 28 декабря, посчитали погибшим в ДТП на трассе Игра – Глазов, оказался живым. Мужчина подал признаки жизни в автомобиле скорой помощи, сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Выжившим оказался водитель «Дэу Нексии».

Напомним, ранее сообщалось, что три человека погибли на 68 километре трассы Игра – Глазов. От полученных травм скончались водитель и два пассажира «Нексии». Еще одного пассажира «Деу» и водителя «Газели» госпитализировали.

По последним данным в аварии скончались два человека – оба пассажиры «Нексии». По сообщениям Glazovportal.net, это были две студентки Глазовского технического колледжа.