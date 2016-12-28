Москва. Россия. 17-летний юноша задержан в Москве по подозрению в убийстве своего младшего брата. Как сообщили в пресс-службе столичного главка СКР, молодой человек признал вину.

Тело 10-летнего ребенка с признаками удушения обнаружили вечером во вторник, 27 декабря, в квартире одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте, пишет агентство «Интерфакс». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

Мотивы преступления пока официально не озвучиваются. По данным РЕН ТВ, у подозреваемого с матерью произошел конфликт, младший ребенок решился вступиться за женщину. Тогда юноша задушил того пакетом, после чего скрылся. Всего в семье было трое детей.