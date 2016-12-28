Ижевск. Удмуртия. Дубль ижевского гандбольного клуба «Университет» одержал две победы в рамках домашнего тура предварительного этапа чемпионата России. Как сообщает официальный сайт команды, «студентки» оказались сильнее молодежи «Лады» и уфимских соперниц.

Результаты матчей тура:

Университет-2 29:34 Луч-2

Лада-2 26:28 Университет-2

Уфа-Алиса 11:27 Университет-2

Университет-2 26:30 Звезда-2

На данный момент ижевские гандболистки располагаются на 8 месте. В активе дубля «университета» 18 очков после 20 игр (9 побед 11 поражений). Соседями студенток являются кубанские спортсменки, в активе которых также 18 очков.