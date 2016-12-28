Бокер. Франция. Мэр города Бокер на юге Франции Жюльен Санчеc приняла решение переименовать одну из улиц в честь выхода Великобритании из Евросоюза - Brexit.

Об этом пишет Газета.Ру со ссылкой на агентство «The Telegraph».

Критики данной инициативы отмечают, что улица имени Brexit находится в «уродливой» промышленной зоне и имеет форму кольца. По словам Санчес, она приняла такое решение, чтобы отдать должное выбору британского народа.

Слово Brexit официально было включено в Оксфордский словарь английского языка. Оно образовано из двух слов - Britain и Exit.