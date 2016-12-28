Ижевск. Удмуртия. В ПАО «Сбербанк» прокомментировали массовую рассылку жителям Ижевска сообщений мошенников абонентам «Мегафона» в «Вайбере». Как сообщает пресс-служба Удмуртского отделения «Сбербанка», единственным официальным аккаунтом банка в Viber является «СБЕРБАНК РОССИИ».

Специалисты учреждения также назвали отличительные признаки официальных сообщений, среди которых:

- наличие официального логотипа и названия отправителя «СБЕРБАНК РОССИИ»;

- отметка об авторизованном аккаунте отправителя в виде «галочки»;

- в окне чатов сверху должно быть отмечено «Этот отправитель прошел проверку Viber»;

- при получении сообщений не всплывает окно «Пришло сообщение не из Вашей адресной книги»;

- нельзя отправлять ответные сообщения.

В Удмуртском отделении «Сбербанка» подчеркнули, что никогда не используют аккаунт Viber для рассылки персональных сообщений, вся информация отправляется только SMS-сообщениями, которые тоже имеют свои отличительные признаки:

- банк обращается к клиентам адресно, в сообщении всегда указываются последние цифры номера вашей карты. При необходимости связаться с банком предлагают по номерам, указанным на карте, а не в сообщении;

- SMS-сообщения рассылаются только с номера 900, для некоторых регионов допускается отправка с номером 9000, 9001, 8632, 6470 SBERBANK. Официальные номера контактного центра 8-495-500-5550, 8-800-5555550 используются только для входящих звонков, сообщения с них не рассылаются.

«Для обеспечения безопасности средств на счетах банковских карт, Сбербанк напоминает: если полученные сообщения «от банка» вызывают любые сомнения или тревогу, необходимо сразу позвонить в Контактный центр Сбербанка по официальным телефонам, номера которых размещены на оборотной стороне карты Сбербанка или на интернет-сайте Сбербанка», - говорится в сообщении.

Дополнительные меры безопасности можно посмотреть на сайте банка в разделе «Меры безопасности».

Напомним, ранее управления МВД России по Ижевску сообщило, что В Ижевске зарегистрировали массовую рассылку сообщений мошенников якобы от представителей банка в соцсети «Вайбер». Пик атак на абонентов «Мегафона» зафиксировали во вторник, 27 декабря. Пострадавшим на телефон приходило сообщение с номера 900 и логотипом «Сбербанка». В тексте сообщения злоумышленники указывали, что с карты произошло списание определенной сумы и номера для справки.

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