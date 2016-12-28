Ижевск. Удмуртия. Голосование за ремонт дорог на 2017 год завершилось в Ижевске. Соответствующий рейтинг опубликовали его организаторы в группе «ВКонтакте» «Автомобилисты Удмуртии».
В лидерах списка оказались улица 9-е января от улицы Дзержинского до улицы 10 Лет Октября, улица Областная от Азина до Гагарина и проспект Калашникова.
В общей сложности горожане отдали более 10 тыс. голосов. В ближайшее время результаты голосования передадут в службу благоустройства и дорожного хозяйства, управление по благоустройству и транспорту Ижевска и в Миндортранс Удмуртии.
Полный список улиц, вошедших в голосование, в порядке убывания голосов:
- 9-е января от Дзержинского до 10 Лет Октября
- Областная от Азина до Гагарина
- проспект Калашникова
- Цветочная
- 10 лет Октября от 9-е Января до 40 лет Победы
- Карла Либкнехта от Пушкинской до Орджоникидзе
- Кирова от Удмуртской до Пушкинской в сторону городка металлургов
- переулок Широкий
- Гагарина от Магистральной до Областной
- Буммашевская от Удмуртской до 10 лет Октября
- Новоцентральная (Чистопрудный, Старый Игерман)
- Студенческая от 30 Лет Победы до Як-бодьинского тракта
- Удмуртская от Базисной до Буммашевской
- Партизанская
- проезд от 30 лет Победы до Студенческой
- Промышленная от Воровского до Орджоникидзе
- Орджоникидзе от Промышленной до троллейбусного кольца у завода Нефтемаш
- 30 лет Победы от Кирова до 3-я Подлесная
- Труда от 40 лет Победы до Молодежной
- Магистральная от Карла Маркса до Партизанской
- Петрова от Автозаводской до Сабурова, включая кольцо
- Татьяны Барамзиной
- Пушкинская от 10 Лет Октября до Холмогорова, от Ленина до Лихвинцева
- Холмогорова от Пушкинской до Удмуртской
- Пойма от Самолетного проезда до Азина
- Молодежная от дома №87 по Молодежной до Союзной
- Маслюкова
- Автозаводской проезд от Ворошилова до конечной остановки троллейбусов
- Салютовская
- Баранова от Шевченко до Чайковского, от Новошестнадцатой до 15-ой улицы
- Берша
- Степная от Тракторной до Московской
- 7-я Подлесная от Нижней до трамвайного переезда
- Короткова от Автозаводской до Петрова
- Ленина от Коммунаров до Удмуртской при движении из центра, от Горького до Карла Маркса
- Карла Маркса от Кирова до Майской
- Голублева
- Мужвайская
- Авангардная от Удмурстской до 8-е Марта
- Металлургов
- Базарная площадь
- Красноармейская от Советской до Ленина, от ул. Карла Либкнехта до Чугуевского
- Щорса от 10 лет Октября до Холмогорова
- Краева от Удмуртской до Коммунаров
- Сакко и Ванцетти
- Шлюзовой проезд по Автозаводской от 10 Лет Октября до Ворошилова
- Тимирязева от Репина до Потёмкина
- Новошестнадцатая
- Восточная
- Нагорная
- Оружейника Драгунова
- Аграрная
- Инструментальная от Азина до Огнеупорной
- Кузебая Герда от Олега Кошевого до Клубной
- Серова от Тимирязева до 10 Лет Октября
- Халтурина
- Ломоносова от Красногеройской до Советской
- Маркина
- Профессора Рупасова от 40 Лет Победы до Барышникова
- Увинская
- Саранская
- Наговицына от Пушкинской до ДК «Ижсталь»
- Свободы от Красногеройской до Советской
- 2-я Подлесная
- Красная
- Кузнечная
- Тверская
- Пастухова от Красноармейской до Коммунаров.