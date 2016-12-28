Ижевск. Удмуртия. Голосование за ремонт дорог на 2017 год завершилось в Ижевске. Соответствующий рейтинг опубликовали его организаторы в группе «ВКонтакте» «Автомобилисты Удмуртии».

В лидерах списка оказались улица 9-е января от улицы Дзержинского до улицы 10 Лет Октября, улица Областная от Азина до Гагарина и проспект Калашникова.

В общей сложности горожане отдали более 10 тыс. голосов. В ближайшее время результаты голосования передадут в службу благоустройства и дорожного хозяйства, управление по благоустройству и транспорту Ижевска и в Миндортранс Удмуртии.

Полный список улиц, вошедших в голосование, в порядке убывания голосов:

- 9-е января от Дзержинского до 10 Лет Октября

- Областная от Азина до Гагарина

- проспект Калашникова

- Цветочная

- 10 лет Октября от 9-е Января до 40 лет Победы

- Карла Либкнехта от Пушкинской до Орджоникидзе

- Кирова от Удмуртской до Пушкинской в сторону городка металлургов

- переулок Широкий

- Гагарина от Магистральной до Областной

- Буммашевская от Удмуртской до 10 лет Октября

- Новоцентральная (Чистопрудный, Старый Игерман)

- Студенческая от 30 Лет Победы до Як-бодьинского тракта

- Удмуртская от Базисной до Буммашевской

- Партизанская

- проезд от 30 лет Победы до Студенческой

- Промышленная от Воровского до Орджоникидзе

- Орджоникидзе от Промышленной до троллейбусного кольца у завода Нефтемаш

- 30 лет Победы от Кирова до 3-я Подлесная

- Труда от 40 лет Победы до Молодежной

- Магистральная от Карла Маркса до Партизанской

- Петрова от Автозаводской до Сабурова, включая кольцо

- Татьяны Барамзиной

- Пушкинская от 10 Лет Октября до Холмогорова, от Ленина до Лихвинцева

- Холмогорова от Пушкинской до Удмуртской

- Пойма от Самолетного проезда до Азина

- Молодежная от дома №87 по Молодежной до Союзной

- Маслюкова

- Автозаводской проезд от Ворошилова до конечной остановки троллейбусов

- Салютовская

- Баранова от Шевченко до Чайковского, от Новошестнадцатой до 15-ой улицы

- Берша

- Степная от Тракторной до Московской

- 7-я Подлесная от Нижней до трамвайного переезда

- Короткова от Автозаводской до Петрова

- Ленина от Коммунаров до Удмуртской при движении из центра, от Горького до Карла Маркса

- Карла Маркса от Кирова до Майской

- Голублева

- Мужвайская

- Авангардная от Удмурстской до 8-е Марта

- Металлургов

- Базарная площадь

- Красноармейская от Советской до Ленина, от ул. Карла Либкнехта до Чугуевского

- Щорса от 10 лет Октября до Холмогорова

- Краева от Удмуртской до Коммунаров

- Сакко и Ванцетти

- Шлюзовой проезд по Автозаводской от 10 Лет Октября до Ворошилова

- Тимирязева от Репина до Потёмкина

- Новошестнадцатая

- Восточная

- Нагорная

- Оружейника Драгунова

- Аграрная

- Инструментальная от Азина до Огнеупорной

- Кузебая Герда от Олега Кошевого до Клубной

- Серова от Тимирязева до 10 Лет Октября

- Халтурина

- Ломоносова от Красногеройской до Советской

- Маркина

- Профессора Рупасова от 40 Лет Победы до Барышникова

- Увинская

- Саранская

- Наговицына от Пушкинской до ДК «Ижсталь»

- Свободы от Красногеройской до Советской

- 2-я Подлесная

- Красная

- Кузнечная

- Тверская

- Пастухова от Красноармейской до Коммунаров.