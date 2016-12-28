Одесса. Украина. Представители «Правого сектора» в Одессе выбросили цветы и свечи, принесенные к российскому Генконсульству в память о жертвах катастрофы Ту-154. Они также сорвали плакаты и записки с соболезнованиями.

Как рассказали в консульстве, накануне вечером группа молодежи с символикой «Правого сектора» пришла к Генконсульству РФ. Выкрикивая оскорбления, они собрали цветы и лампадки, принесенные людьми в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154, и выбросили все в мусорный бак, пишет Лента.

Также радикалы сорвали с забора плакаты с соболезнованиями, повесив вместо них другие, содержащие оскорбительные надписи.

В диппредставительстве отметили, что полиция Украины не пресекала действий членов «Правого сектора».