Москва. Южнокорейская компания Daewon, производитель каркасов и автокресел, разместит свое производство в Ижевске. Таким образом АвтоВАЗ начал привлекать иностранных поставщиков автокомпонентов на российский рынок, сообщает «РБК» со ссылкой на генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Производство каркасов сидений для Lada Vesta, которые раньше импортировали, локализуют на площадке «ИжАвто». Сейчас продолжается работа по этому проекту, выбрана часть субпоставщиков, настраивается оборудование.

«Задача — в максимально короткие сроки локализовать каркасы», - сказал Чемезов.