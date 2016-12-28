Ижевск. Удмуртия. В больницах Ижевска появились 13 новых игровых комнат. Их создание и оборудование прошло в рамках благотворительного проекта «Операция «Игрушки», сообщают организаторы.

11 игровых комнат появились в Республиканской детской клинической больнице и еще две – в Республиканском детском санатории «Юськи» для лечения туберкулеза.

В них детей, которым приходится проходить длительное лечение, ждут новая красивая мебель, куклы коляски, конструкторы, машинки, развивающие игры, наборы для ролевых игр и много другое.

«Ребят постарше заинтересуют спортивные игры: настольный футбол, аэрохоккей, боулинг. Здесь представлены различные пособия по развитию речи, памяти, мышления и внимания, словарного запаса по различным лексическим темам, музыкальными инструментами. Каждый ребенок найдет себе занятие по душе!» - говорится в сообщении.