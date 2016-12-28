Москва. Россия. Роскомнадзор признал экстремальное развлечение зацепинг одной из форм суицидального поведения. Ведомство уже заблокировало более 60 групп зацеперов в соцсетях.

Как пишут "Известия", в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что деятельность подобных групп направлена на причинение вреда здоровью подростков и призывает их к совершению суицида. Это дает основание признать контент зацеперских сообществ противозаконным и начать блокировку ресурсов с соответствующим контентом.

«В 2016 году нам удалось выявить и заблокировать наиболее крупные сообщества зацеперов в социальных сетях, — рассказал официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. — Блокировки осуществляются на основании экспертных заключений Роспотребнадзора — эксперты ведомства признали субкультуру зацепинга скрытой формой суицидального поведения. В настоящий момент по нашим требованиям администрациями соцсетей заблокированы 65 тематических групп. Если появляются новые, мы их также отслеживаем и оперативно направляем на экспертизу«.

Зацепинг - способ езды на транспорте, при котором подростки цепляются за поручни вагона снаружи или залезают на крышу. Также зацеперы залезают на высотные здания и повисают на карнизах.

По данным управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, в 2011 году на объектах транспорта было травмировано двое зацеперов, в 2012 году - 15, в 2013-м — 16, в 2014-м — 27, в 2015-м — 24 человека. Кроме того, 21 подросток пострадал на железнодорожных мостах и стоящих вагонах, два подростка при попытке снять селфи перед приближающимся поездом. За 11 месяцев 2016 года погибло 25 зацеперов, в том числе 19 несовершеннолетних. За этот же период правоохранительными органами было задержано 332 несовершеннолетних зацепера.

Напомним, летом этого года в Ижевске несколько школьников беспрепятственно забрались на 100-метровую вышку в центре города и повисли на ограждении.