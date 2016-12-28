Ижевск. Удмуртия. 10-й международный фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске с 4 по 8 марта 2017 года. Как сообщает пресс-служба учреждения, на нем выступят победители и призеры всех девяти предыдущих фестивалей.
В список номеров вошли:
- Синьцзянская акробатическая труппа «Лебединое озеро», групповой эквилибр, Китай;
- Синьцзянская акробатическая труппа, «Санни бойз», лассо, Китай;
- акробаты на подкидных досках «Кочевники», Монголия;
- групповой вольтиж, Монголия;
- Жанг Фан, свободная проволока, Китай;
- аттракцион «На слонах вокруг света» Таисии Корниловой Андрея Дементьева-Корнилова, России;
- Элен Крамер, эквилибр и каучук, Аргентина;
- Виллер Николоди, чревовещатель, Швейцария;
- аттракцион «Империя львиц» Виталия Смолянца, Россия;
- Енчо Керязов, эквилибр, Болгария;
- Икарийские игры, Эфиопия;
- Братья Гианг, силовая пара, Вьетнам;
- «Твин Спин», парный диаболо, Германия;
- Миоко Шида Риголо, оригинальный баланс «Санддорн», Япония-Швейцария;
- акробатическая мужская четверка «Атлантис», Украина;
- дуэт «Дэринг Джонс», трапеция США;
- пикассо Джуниор, жонглер, Испания;
- «Воздушный полет», КНДР;
- клоун Сергей Просвирнин, Россия;
- клоун Дэвид Ларибле, Италия.