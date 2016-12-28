Ижевск. Удмуртия. 27 декабря под председательством главы Ижевска Юрия Тюрина прошло заседание городского Инвестиционного совета. Участники заседания рассмотрели проект комплексной квартальной застройки в Ижевске компании «Инком-Инвест».

Территория проектируемого микрорайона находится в Металлурге, между улицами Фруктовая, 50 лет ВЛКСМ, речкой Подборенкой и лесом. Общая площадь составляет около 70 га, из них 35 га – лесной массив и еще 15 га предусмотрено под дополнительное озеленение.

«Проект детально проработан, рассмотрен и поддержан представителями общественности на Градостроительном совете и в ходе публичных слушаний, отметил главный архитектор Ижевска Владимир Некрасов. - Комплексная застройка предполагает возведение не только жилых домов, но и объектов социальной сферы, создание бульвара и прогулочных зон, сохранение природного ландшафта, лесного массива, обустройство территории пруда и речки Подборенки».





В микрорайоне планируется построить социальные объекты – два детских сада на 150 и 240 мест, школу на 900 учащихся со спортивным «ядром». Представители «Инком-Инвест» отметили, что готовы предоставить площадки под их возведение и построить учреждения на условиях государственно-частного или муниципально-частного партнерства.

Муниципалитету, в свою очередь, предложено принять участие в проработке инженерной и транспортной инфраструктуры, рассмотреть возможность строительства дороги от ул. Фруктовой до ул. Удмуртской.

« Это хорошее решение для нашего города, - резюмировал Глава Ижевска Юрий Тюрин. - Мы сегодня сделали шаг к тому, чтобы не просто прекратить точечную застройку, но заниматься реновацией территорий с помощью комплексной квартальной застройки, которая позволяет создать комфортные условия для жизни горожан на уровне европейских трендов. Уверен, что такое направление формирования территорий в Ижевске будет развиваться».

По итогам обсуждения участники Инвестсовета единогласно поддержали реализацию проекта.

Проект комплексной квартальной застройки включен в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской республики в качестве приоритетного. Сегодня проект планировки территории находится на согласовании в Минстрое Удмуртии, после чего будет утвержден правительством региона.

Квартальный тип застройки позволит создать закрытые дворы без машин, а также сформировать общественные пространства. Предусмотрено более 2500 машиномест в наземном и подземном паркинге с возможностью расширения количества подземных парковок по мере роста спроса.

Природные рекреации станут частью общей концепции: пруды будут очищены, территории благоустроены, пешеходные улицы и набережные — эстетично оформлены. В лесной зоне предполагается создать удобные пешие зоны и «тропы здоровья».