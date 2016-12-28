Берлин. Германия. Объявление о продаже бронированного лимузина Mercedes-Benz S 600 Pullman серии W140 появилось на популярном немецком сайте онлайн-продаж. Машина продается как первый лимузин президента России Владимира Путина.

Как пишет "МК" со ссылкой на сайт Wroom.ru, машина 1995 года выпуска с заявленным пробегом 25 тысяч километров. Она размещена под вывеской PUTYN-Pullman и с припиской «First limosine PRESIDENT». Доказательств того, что на нем действительно ездил Владимир Путин, продавец не представил.

Как стало известно журналистам, автомобиль продает частное лицо из Москвы. За него просят 1,3 миллиона евро.