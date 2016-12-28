Завьялово. Удмуртия. Два жителя Завьяловского района Удмуртии предстанут перед судом по обвинению в надругательстве над несовершеннолетними и распространение порнографии через интернет. Свои преступления они совершали с 2014 года, сообщает республиканское Следственное управление СК России.

В ходе следствия установили, что злоумышленники использовали беспомощность подростков, не достигших 14-летнего возраста и совершали то, что на языке закона называют «действиями сексуального характера». Кроме того, криминальный дуэт распространял порно-картинки с несовершеннолетними через интернет.

На протяжении следствия обвиняемые находились под стражей. Сейчас уголовное дело по целому ряду статей, среди которых «Насильственные действия сексуального характера», «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

За свои преступления злоумышленники могут отправиться в тюрьму на срок до двадцати лет.