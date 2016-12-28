Якутия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против участников расправы над медведем в Якутии. Дело возбуждено по ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц).

Как сообщает Интерфакс, сотрудники минприроды и полиция Мирнинского района Якутии выехали на предполагаемое место преступления и выяснили, что машины, которыми был задавлен медведь, принадлежат филиалу предприятия "Якутгеофизика". Кроме того, установлен один из нарушителей.

По данным следствия, на кадрах видеосъемки - сотрудники-вахтовики организации, которая осуществляет работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории республики.

Впрочем, зоозащитники сомневаются в том, что дело дойдет до суда. «Сейчас в России предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы. Хочу сказать, что ни один живодер не получил такое наказание и не сел в тюрьму на 2 года, - рассказала в эфире радио Sputnik директор Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова. - Мы люди, в первую очередь. И мы не должны жить по таким законам. Милосердие и доброта у нас в крови должна быть и есть и будет всегда. Невозможно жить в этой жестокости».

Зоозащитница рассказала, что сейчас в Госдуму внесён законопроект об ужесточении наказания за размещение в интернете фото и видео с издевательствами над людьми или животными. Глава государства Владимир Путин поддержал ужесточение наказания для садистов.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором водители двух грузовиков несколько раз переехали медведя.