Ижевск. Удмуртия. Штраф в девять тыс. рублей придется выплатить «телефонному террористу» из Ижевска за ложное сообщение о бомбе в городском отделении полиции №3. Инцидент произошел 1 ноября 2016 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Мужчина, будучи пьяным, около отдела полиции №3 управления МВД России по Ижевску, со своего мобильника позвонил в службу доверия республиканского МВД и сообщил, что в здании полиции заложена бомба.
Проверка взрывчатых устройств не обнаружила.
«В результате было нарушено нормальное функционирование государственных учреждений, отвлечены силы правоохранительных органов», - говорится в сообщении.
На злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, то есть заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий»).
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 9 тыс. рублей.