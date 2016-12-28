Ижевск. Удмуртия. Штраф в девять тыс. рублей придется выплатить «телефонному террористу» из Ижевска за ложное сообщение о бомбе в городском отделении полиции №3. Инцидент произошел 1 ноября 2016 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Мужчина, будучи пьяным, около отдела полиции №3 управления МВД России по Ижевску, со своего мобильника позвонил в службу доверия республиканского МВД и сообщил, что в здании полиции заложена бомба.

Проверка взрывчатых устройств не обнаружила.

«В результате было нарушено нормальное функционирование государственных учреждений, отвлечены силы правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

На злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, то есть заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий»).

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 9 тыс. рублей.