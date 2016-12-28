Москва. Россия. Самолет китайской авиакомпании China Eastern Airlines срочно сел в Москве. Одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь.

Как выяснилось, молодая женщина - гражданка Бразилии - прямо во время полета пыталась покончить с собой. Ее нашли в уборной без сознания. Инцидент произошел ночью, и экипажу пришлось садиться в ближайшем аэропорту. Самолет China Eastern Airlines выполнял рейс из Франкфурта-на-Майне в китайский город Чэнду.

Как сообщает «Комсомольская правда», после посадки на борт поднялась бригада врачей. Они оказали женщине помощь и доставили ее в реанимацию химкинской больницы.