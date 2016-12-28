Москва. Россия. В России испытывают новый препарат для лечения онкологических заболеваний. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По ее словам, клинические испытания препарата начались в 2016 году. «Пока он носит название PD-1, потом, наверное, будет какое-то торговое наименование другое», — отметила Скворцова.

Сейчас идёт уже вторая фаза клинических испытаний российского средства, «который показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом», сообщила глава Минздрава.

«Россия сейчас на том этапе, когда мы в числе самых передовых стран мира научились делать таргетные, то есть точечные, препараты для блокады развития той или иной опухоли», - отметила она.