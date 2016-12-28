Ижевск. Удмуртия. Компания-застройщик выплатит жительнице Ижевска 201 520 рублей за нарушение сроков сдачи квартиры в жилом доме в Хохряках Завьяловского района. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики, дополнительно организации придется заплатить 2 тыс. за моральный вред и штраф 101 760 рублей.

Согласно условиям договора, застройщик обязался построить и сдать дом не позже 31 марта 2015 года и передать дольщику квартиру не позднее двух месяцев с момента ввода дома в эксплуатацию. Квартиру до сих пор женщине не передали.

Со своей стороны, жительница Ижевска в назначенный срок оплатила 800 тыс. рублей.