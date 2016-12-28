Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта закроют по улице Красноармейской в Ижевске в ночь с 28 на 29 декабря. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», запрет будет действовать на участке между Советской и Красногеройской, с 20:00 до 7:00.

В это время на месте запланирован ремонт подземной теплотрассы, который затронет проезжую часть.

«Работы на этом объекте запланированы на позднее вечернее и ночное время, чтобы минимизировать неудобства для участников дорожного движения на одной из центральных улиц города», - говорится в сообщении.

Сразу после ремонта на участке проведу предварительное благоустройство. Асфальт восстановят в весенне-летний сезон.