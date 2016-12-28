Киев. Украина. Сказочных персонажей Нового года на Украине заподозрили в связах с российскими спецслужбами. Об этом написал на своей странице в Facebook советник президента Украины Олег Медведев.

«Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Возможно, они активные агенты российских спецслужб, soft power Кремля. Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном дискурсе?» — задумался Медведев.

Он добавил, что о возможной работе сказочных персонажей на российские спецслужбы размышляет уже полдня.

Как пишет Лента, в начале декабря власти Киева издали распоряжение о том, чтобы на улицах горожан не поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Приветствовать киевлян в этом году будет Святой Николай. «Дед Мороз - вымышленный персонаж, пережиток советского прошлого. От этого нужно уходить», - пояснил организатор главной елки Украины Игорь Добруцкий.