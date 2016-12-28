Мытищи. Московская область. Помощницу главы департамента культуры Минобороны России Оксану Бадрутдинову похоронили в Подмосковье. 33-летняя женщина погибла в результате катастрофы самолета Минобороны.

Бадрутдинову похоронили 28 декабря на федеральном военном мемориальном кладбище. Обряд прошел в закрытом режиме, сообщает Лента.

Оксана Бадрутдинова стала первой опознанной жертвой катастрофы Ту-154.

Напомним, самолет Минобороны России Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию, упал в Черное море через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. В результате погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.