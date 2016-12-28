Москва. Россия. Владимир Путин в новогодние каникулы будет читать доклады и играть в хоккей. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Что касается того, как президент будет проводить эти выходные, то вы знаете, что у него практически не бывает полноценных выходных. Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он по многу раз в день общается с членами кабинета министров, получает доклады по линии силовых ведомств и спецслужб», - отметил Песков.

Новый год президент проведет с семьей, а в свободное время планирует заниматься спортом. «Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает. И делает это, когда возможность представляется, на ежедневной основе», — добавил Песков.

В то же время пресс-секретарь не смог ответить на вопрос, что будет у президента на новогоднем столе, заметив лишь, что лидер страны «весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду».