Минск. Беларусь. Необычным тракторным шоу перед Новым годом поздравил своих сотрудников и горожан Минский тракторный завод.
Предприятие устроило у проходной завода поздравление с концертом и танцами тракторов, пишет портал Onliner.
Кроме выступления белорусских звезд, шашлыков и глинтвейна, зрители увидели вальс и танго в исполнении машин.
Видеофакт: трактора Belarus станцевали вальс и танго возле проходной МТЗ
Три пары малогабаритных тракторов, украшенные иллюминацией, кружились под музыку. А восторженные зрители снимали шоу на видео.