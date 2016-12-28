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Трактора в Беларуси станцевали вальс и танго

Новогоднее шоу для горожан устроил Минский тракторный завод.

Трактора в Беларуси станцевали вальс и танго
Фото:auto.onliner.by
Новый год, танцы, красота, флешмоб


19:00

Минск. Беларусь. Необычным тракторным шоу перед Новым годом поздравил своих сотрудников и горожан Минский тракторный завод. 

Предприятие устроило у проходной завода поздравление с концертом и танцами тракторов, пишет портал Onliner.

Кроме выступления белорусских звезд, шашлыков и глинтвейна, зрители увидели вальс и танго в исполнении машин.

Видеофакт: трактора Belarus станцевали вальс и танго возле проходной МТЗ

Три пары малогабаритных тракторов, украшенные иллюминацией, кружились под музыку. А восторженные зрители снимали шоу на видео.

В Беларуси тракторы станцевали танго

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