Ижевск. Удмуртия. Считавшийся погибшим участник страшной аварии в Игринском районе Удмуртии выжил. Мужчина очнулся в «Скорой помощи». Сейчас за него жизнь борются врачи. Об этой и других новостях республики за 60 секунд.

Удмуртия в минуту 28 декабря 2016 года

Уходим огородами

Движение транспорта закроют по улице Красноармейской в Ижевске в ночь с 28 на 29 декабря. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», запрет будет действовать на участке между Советской и Красногеройской, с 20:00 до 7:00.

Дорога УБИТ

Голосование за ремонт дорог на 2017 год завершилось в Ижевске. Соответствующий рейтинг опубликовали его организаторы в группе «ВКонтакте» «Автомобилисты Удмуртии». В общей сложности горожане отдали более 10 тыс. голосов. В ближайшее время результаты голосования передадут в службу благоустройства и дорожного хозяйства, управление по благоустройству и транспорту Ижевска и в Миндортранс Удмуртии.

Квадратные метры

Городской инвестсовет поддержал проект нового микрорайона в Ижевске. Его территория расположится в городке Металлургов, между улицами Фруктовая, 50 лет ВЛКСМ, речкой Подборенкой и лесом. Общая площадь составляет около 70 га, из них 35 га – лесной массив и еще 15 га предусмотрено под дополнительное озеленение.

Педофилов под суд

Два жителя Завьяловского района Удмуртии предстанут перед судом по обвинению в надругательстве над несовершеннолетними и распространение порнографии через интернет. Свои преступления они совершали с 2014 года

Пьяный «террорист»

Штраф в девять тыс. рублей придется выплатить «телефонному террористу» из Ижевска за ложное сообщение о бомбе в городском отделении полиции №3. Инцидент произошел 1 ноября 2016 года. Мужчина, будучи пьяным, около отдела полиции №3 управления МВД России по Ижевску, со своего мобильника позвонил в службу доверия республиканского МВД и сообщил, что в здании полиции заложена бомба.

Праздник цирка

10-й международный фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске с 4 по 8 марта 2017 года. Как сообщает пресс-служба учреждения, на нем выступят победители и призеры всех девяти предыдущих фестивалей. Список участников в нашей новости.