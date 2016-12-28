Завьяловский район. ДТП на Можгинском тракте Удмуртии унесло жизнь жителя Татарстана, еще один человек оказался в больнице. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил руководитель 1 отдела республиканского управления ГИБДД Вениамин Вычужанин.

Трагедия произошла в среду вечером в районе села Совхозное. Автомобиль «Лада Ларгус» ехал со стороны Татарстана. Во время одного из обгонов водитель отечественной легковушки не справился с управлением, после чего «Лада» врезалась в опору линии электропередач.

Водитель «Ларгуса» погиб на месте, его пассажир оказался в больнице. Оба мужчины в момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

«Превышение скорости, особенно на зимней трассе, всегда опасно. Если дорожные условия на данном участке вынуждают водителя ехать со скоростью 30-40 км в час, значит нужно ехать со скоростью 30-40 км в час. Никакие штрафы и наказания для дорожных служб после ДТП не вернут к жизни человека», - сказал Вычужанин.