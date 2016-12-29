Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле открылась выставка «Веселое Рождество». На ней все желающие смогут познакомиться с католическими традициями праздника, сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов Удмуртии со ссылкой на центр немецкой культуры «Видергебурт».

На выставке представлено сразу несколько экспозиций:

- католическая литература о Рождестве;

- куклы в традиционных немецких костюмах, немецкие мягкие игрушки, которые обычно дарят детям на Рождество;

- главные атрибуты праздника: украшенный камин, традиционные костюмы немецкого Деда Мороза – Вайнахтсманн, рождественской девочки – Вайнахтмедхен и рождественский стол.