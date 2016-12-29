Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, наши дорогие читатели! Встречаем еще один день и пусть он будет хорошим!

Мы подготовили для вас обзор тем, о которых писали онлайн СМИ Удмуртии.

Получить паспорт, как заграничный, так и российский, жителям Удмуртии теперь станет дешевле. Как сообщает телекомпания «Моя Удмуртия», с 1 января вступят в силу изменения в налоговый Кодекс, которые напрямую коснутся тех, кто пользуется сайтом Госуслуг.

28 12 2016 С 1 января снизятся госпошлины на получение паспортов

Журналисты «Ижлайф» рассказали историю спасения овчарки, которую кто-то привязал к дереву в лесу. Собаку обнаружила семейная пара.

«Наш дом находится на самой окраине поселка, дальше – только густой лес. Мы с мужем иногда любим погулять в лесу, подышать свежим воздухом, - рассказывает Елена. – 25 декабря нашли время на прогулку. Отошли недалеко от дома в лес, когда заметили под одним из деревьев темное пятно. Присмотрелись, а там – собака!»

Собака без движения лежала под деревом, прикованная цепью. Супруги определили, что это кавказская овчарка. Она была очень худой, почти не двигалась, но подойти к себе не давала. Елена с мужем накормили ее и позвонили волонтерам из Ижевска.

«Они приезжали почти каждый день, проверяли собаку. 28 декабря передержка нашлась. Ребята планируют усыпить собаку уколом, чтобы она дала перевезти себя в новое место». - продолжает Елена.

Планируется, что усыпленное животное волонтеры доставят на передержку, проведут ей обследование, помогут восстановиться.

Пассажиры авиакомпании «Ижавиа» теперь смогут предварительно получать SMS-оповещения о задержке, смене самолета и ожидаемом времени вылета, пишут «Известия Удмуртской Республики». Такое решение реализовали связисты одной из сотовых компаний. По условиям контракта, компания также обеспечила аэропорт круглосуточным доступом к сети Интернет. Сейчас любой пассажир, а также встречающий или провожающий может войти в интернет, воспользовавшись бесплатным Wi-Fi.

В обзоре использованы материалы: izhlife.ru, myudm.ru, izvestiaur.ru