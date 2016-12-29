Париж. Франция. Французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру, посвященную катастрофе российского самолета Ту-154. Рисунок появился на сайте издания.
Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля кричит «а-а-а-а-а-а-а». Изображение подписано: «Репертуар хора Красной армии расширяется», передают «Известия».
Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России упал 25 декабря. В авиакатастрофе погибли 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, директор благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда».