Москва. Россия. Пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее тонкости приказного производства. Это ускоренная процедура для бесспорных ситуаций, пишет «Российская газета».

Летом 2016 года Госдума приняла закон, разрешающий взыскивать с граждан в порядке судебного приказа коммунальные платежи, а также долги за телефонную связь. Он вступит в силу с 2017 года.

Теперь с зарплатных карточек и других банковских счетов судебные приставы могут списать деньги принудительно, без согласия владельца карты.

Таким образом, если кредитор представит мировому судье неопровержимые доказательства долгов, тот может выписать судебный приказ. По правилам на всех стадиях этой процедуры гражданина должны ставить об этом в известность. Однако на практике существует масса вариантов, при которых гражданин может даже не узнать, что принято решение списать с его карточки долги.