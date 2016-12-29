Олимпийский парк. Сочи. Спортсмен из Удмуртии Максим Вылегжанин прокомментировал решение о своем временном отстранении от FIS стартов после доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Пост со своим мнением по этому поводу спортсмен опубликовал в Инстаграмм.

Вылегжанин уточнил, что его пост можно считать «официальным комментарием к происходящему».

«Сказать, что это обидно, ничего не сказать. В письме говорится о том, что на одной пробирке моей допинг-пробы обнаружены царапины и отметины, и только поэтому я временно отстранён. Но я, сдав анализы в присутствии офицера ВАДА, соблюдая все антидопинговые правила, передал эти пробирки офицеру ВАДА, после чего, вся ответственность за их целостность и сохранность лежит на нем. Я этих пробирок больше не видел», - написал лыжник.

Он также сказал, что надеется на то, что в FIS (Международная федерация лыжного спорта – прим.ред.) «разберутся в этой ситуации и допустят меня к соревнованиям».

«Я никогда не стоял на пьедестале благодаря запрещённым препаратам, а только благодаря тренировкам, терпению, силе воле и стремлению к победе! Мои достижения на олимпиаде в Сочи не возникли из ниоткуда. К своим наградам я шёл долго и шаг за шагом, через победы на ЭКМ и серебро Чемпионатов Мира. И только через год после ОИ в Сочи я добился долгожданной золотой медали на Чемпионате Мира. На протяжении всего этого периода я сдавал очень много допинг-проб и никогда к ним не было ни каких претензий. Я за чистый спорт!» - говорит Максим Вылегжанин.

Лыжник из Удмуртии выразил сожаление, что «до начала Tour de Ski никто ничего рассматривать, похоже, не собирается», а он целенаправленно готовился к этим соревнованиям.

В преддверии нового года, я хотел бы выложить другой пост, но обстоятельства вынуждают меня написать этот. Можете считать это моим официальным комментарием к происходящему. Я получил официальное письмо от FIS , в котором меня уведомили о временном отстранении от FIS стартов. Сказать, что это обидно, ничего не сказать. В письме говорится о том, что на одной пробирке моей допинг-пробы обнаружены царапины и отметины, и только поэтому я временно отстранён. Но я, сдав анализы в присутствии офицера ВАДА , соблюдая все антидопинговые правила, передал эти пробирки офицеру ВАДА, после чего , вся ответственность за их целостность и сохранность лежит на нем. Я этих пробирок больше не видел. Я надеюсь , что в FIS всё проанализируют, разберутся в этой ситуации и допустят меня к соревнованиям. Я ни когда не стоял на пьедестале благодаря запрещённым препаратам, а только благодаря тренировкам, терпению, силе воле и стремлению к победе! Мои достижения на олимпиаде в Сочи не возникли из ниоткуда . К своим наградам я шёл долго и шаг за шагом , через победы на ЭКМ и серебро Чемпионатов Мира. И только через год после ОИ в Сочи я добился долгожданной золотой медали на Чемпионате Мира .На протяжении всего этого периода я сдавал очень много допинг- проб и никогда к ним не было ни каких претензий . Я за чистый спорт ! К сожалению , до начала Tour de Ski никто ничего рассматривать ,похоже , не собирается , а я целенаправленно готовился к этим соревнованиям . Поэтому, сейчас остаётся только ждать какого-либо решения и если понадобиться действовать дальше и отстаивать свою невиновность.

23 декабря FIS временно отстранила от участия в международных соревнованиях шесть российских лыжников, поводом послужил доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

В списке спортсменов оказались Александр Легков, Максим Вылегжанин и Евгений Белов, а также Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

Легков выиграл золото и серебро Олимпийских Игр 2014 года, а Максим Вылегжанин две серебряные медали Олимпиады в Сочи. Петухов был бронзовым призёром Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпионом мира 2013 года, Евгений Белов - бронзовым призёром чемпионата мира 2013 года.