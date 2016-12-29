Ижевск. Удмуртия. Дотации на поддержку сельского хозяйства Удмуртии в 2017 году увеличатся вдовое по сравнению с уходящим годом. Об этом рассказал на своей пресс-конференции в Ижевске депутат Госдумы России от республики Андрей Исаев.

По его словам, в этом году федеральный бюджет перечислил региону на поддержку села 194 млн рублей, а в 2017-м эта сумма вырастет до 405 млн рублей. Эти деньги пойдут на реализацию 8 видов субсидий, в частности, на приобретение элитных семян и племенное животноводство.

«Раньше регионы получали 8 видов субсидий <…> все эти затраты расписывались на федеральном уровне министерством сельского хозяйства. Теперь мы настояли на том, что регион будет получать дотации общей суммой и распределять уже в зависимости от необходимости», - пояснил Исаев.

Он также сказал, что с 1 января 2017 года селяне Удмуртии получат доступ к льготным кредитам под 5% годовых. Речь идет как о краткосрочных займах на сезонные работы, так и о долгосрочных инвестиционных проектах.

Выдавать льготные кредиты сельхозтоваропроизводителям России предложили в феврале этого года участники XV съезда «Единой России». Их поддержал министр сельского хозяйства, а также члены профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Механизм льготных кредитов для селян предполагает, что банки будут давать сельхозтоваропроизводителям кредиты под 5% годовых, а разницу между реальной рыночной ставкой займа и льготной кредитным организациям выплатят федеральный и региональный бюджеты за счет субсидий на поддержку сельского хозяйства.